«Эйр Астана» отменила все тургруппы из Урумчи и Пекина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания «Эйр Астана» отменила все туристические группы из Урумчи и Пекина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

По информации ведомства, аэропорты и авиакомпании Казахстана принимают меры реагирования по противодействию завозу особо опасных инфекций

«В аэропортах страны совместно с Министерством здравоохранения принимаются необходимые меры реагирования по противодействию завозу особо опасных инфекций на территорию РК. Пассажиры проверяются специальными стационарными и ручными тепловизорами. С сотрудниками аэропорта ежедневно проводятся инструктажи по действиям в данных условиях и мерам безопасности при работе с пассажирами, прибывающих из стран, где обнаружены случаи заражения опасной инфекцией», - говорится в сообщении комитета, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Как отмечается, 29 января текущего года запланировано проведение практических командно-штабных учений, с отработкой всех элементов на воздушном судне, с привлечением всех специализированных сил и средств аэропорта и государственных органов, задействованных в оперативном плане реагирования на завоз особо опасных инфекций.

«На сегодня воздушные перевозки пассажиров выполняют авиакомпании «Эйр Астана» и «SCAT» с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines с китайской. Всего, выполняются 34 рейса в неделю, отечественными перевозчиками - 22 рейса и китайскими – 12 рейсов. Авиакомпания «Эйр Астана» отменила все туристические группы из Урумчи с 24 января текущего года, из Пекина с 28 января 2020 г. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания штрафов», - сообщили в КГА РК.

Как сообщалось ранее, 26 января т.г. Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны. В Правительстве РК состоялось специальное совещание, по итогам которого Премьер РК Аскар Мамин дал поручение принять целый комплекс предупредительных мер.