Её любовь — его сила: о маме чемпиона мира по ММА Айдара Махметова

Корлыгаин Махметова мама восьмикратного чемпиона мира по ММА джиу-джитсу, грепплингу и каратэ Айдара Махметова. Она бегает 10 километров в день, обливается ледяной водой, воспитывает внуков и каждый раз провожает сына на соревнования — с крепким объятием и словами, в которых нет пафоса, но есть всё: «Ни пуха, ни пера».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Айдар Махметов — один из самых титулованных спортсменов смешанных единоборств в Казахстане. Начинал он с дзюдо и панкратиона, но основных успехов достиг в ММА, затем в джиу-джитсу и грепплинге. В этих видах завоевывал медали всех достоинств на чемпионатах мира, Европы и Азии. Сейчас ему 46 лет и он продолжает бороться. В этом году он завоевал титул чемпиона мира по грэпплингу ADCC среди мастеров в Польше, а также стал чемпионом Азии по грепплингу AIGA в Таиланде и чемпионом Германии по грепплингу NAGA.За этими спортивными достижениями, как и за любой победой на международных спортивных аренах стоят дисциплина и вера мамы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Кроме спорта в жизни чемпиона есть семья и работа, активная общественная деятельность. У Айдара трое детей, он является профессором Высшей школы экономики КАЗГЮУ. Махметов — доктор политологии Кёльнского университета (ФРГ), магистр экономики Кассельского университета (ФРГ), лучший выпускник ЕНУ им. Гумилева в категории «Спорт» за 1996–2016 гг., выпускник программы «Болашак», почетный президент Национальной федерации ММА РК, почётный член Ассоциации выпускников «Болашак». Его пример показывает и доказывает спортсмен может и должен быть интеллектуалом и развиваться как личность в разных направлениях. На вопрос, кто оказал на него наибольшее влияние, он отвечает без пауз:

Моя Мама — мой самый любимый человек. Я и своих детей учу: маму вы должны любить больше всех. Даже больше, чем отца, — признается Айдар.

Корлыгаин Махметова родилась в 1954 году в Целиноградской области. По профессии педагог. Почти 30 лет проработала в Евразийском национальном университете, пройдя путь от методиста до начальника канцелярии. Спортом не занималась — пока однажды не услышала от мужа: «Тебе нужно бегать».

Фото: Kazinform

— В 2003 году мне поставили диагноз тахикардия. Это сподвигло к ежедневным пробежкам. Начинала по километру, немного стеснялась, а сейчас все наладилось и уже уверенно преодолеваю по 10 километров. Мы всей семьей участвуем в марафонах. Честно скажу я никогда не была спортивной, и благодаря мужу — Алимжану Мажитовичу — и поддержке сыновей серьезно занялась бегом. Он у нас — тренер семьи и командир. А мы его подопечные. Потом я попробовала закаляться — обливалась холодной водой. Айдар поддержал. Сначала дома, теперь на улице, и даже зимой стоя на снегу. И в прорубь ныряла, старший сын предложил: «Попробуй мама!» И я попробовала, очень понравилось, — вспоминает Корлыгаин Махметова.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Мама чемпиона выглядит бодро, легко, уверенно. Это не поза — это стиль жизни. Такую же стойкость она воспитала и в сыновьях.

— Я старалась закладывать в детях ответственность и доброту. Главное — чтобы человек был честный. Не люблю, когда ругаются. Всегда говорила: будьте добрыми, человечными. Это мой принцип, — говорит она.

Фото: Kazinform

В семье Махметовых двое сыновей — Айдар и Ойрат. Оба окончили школу и университет на отлично. Учились в ЕНУ, и никто даже не знал, что они дети сотрудницы вуза.

— Даже учебники — только из библиотеки, — вспоминает мама.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Нас никогда нельзя было заподозрить, что мы в каких-то группировках или бригадах состоим, — говорит Айдар. — Дом, школа, тренировка — вот и все. Мама так воспитала. Скромность, порядочность, доброта — от нее. От отца — дисциплина, целеустремленность и трудолюбие, — сказал Айдар Махметов.

Спортсмен признается: в юности победы были ярче, но сейчас — осознаннее. За плечами травмы, восстановления, перелеты. Иногда — боль. Всегда — преодоление.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Я выступаю с хронической травмой «привычный вывих плеча». Манеру ведения схватки пришлось перестроить. Но я продолжаю. Потому что не могу по-другому. Победа — это не просто титул. Это преодоление. Через боль. Через риск. В честь наших побед звучит гимн страны и поднимается флаг в разных странах мира. И мне важно, чтобы это понимали. Поэтому я очень щепетильно отношусь к каждой своей победе, — отметил спортсмен.

Мама всегда переживает. И поэтому сын старается лишний раз не волновать и не показывать, когда тяжело. Но Айдар знает: она верит в него, хотя и не смотрит бои. Но на чемпионате мира по грепплингу UWW 2023 года в Афинах была рядом и следила за схватками.

Фото: Kazinform

— Я вначале не смотрела, ведь я не понимаю всех тонкостей и деталей единоборств. Но когда мы поехали вместе на соревнования, конечно, наблюдала за поединками. Переживала. Главное, чтобы он был здоров и благополучно вернулся домой, — делится Корлыгаин Махметова.

Для нее все дни — счастливые. Но день, когда родилась первая внучка Малика, — особенный.

Фото: из личного архива

— Это было самое большое счастье, — говорит Колыгаин. — Сейчас внуков трое — и они уже ходят на тренировки и продолжают спортивные традиции семьи. Сын Айдар не навязывает и не давит на детей. Ни в коем случае не заставляет. Это нужно в первую очередь для здоровья. Ведь оно основа всего в жизни. Укреплять тело и дух, становиться лучше. Это про нашу семью. Всех внуков очень сильно люблю. С трепетом отношусь и всегда скучаю по самому младшему внуку Батыру. Ему 10 лет и он вратарь футбольной команды, уже есть международные победы, в которых заслуга голкипера бесспорна. И мы всей семьей им очень гордимся. Сегодня только звонил мне говорит: «Апа я соскучился». Отвечаю: «Я тоже жаным. Вообще с внуками особенная, другая связь и любовь».

Фото: из личного архива

Айдар Махметов, говоря о воспитании уже своих детей, особо подчеркивает:

— Я своих детей учу: папу нужно уважать больше всех, но маму — любить больше всех. Мама — это центр. И если кто-то хочет воспитать чемпиона, пусть начнёт с того, чтобы быть рядом. Просто быть и поддерживать. И хоть я и старший в семье — без стеснения и с гордостью говорю — я маменькин сынок.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Рай на земле — под ногами матери. Эта древняя истина казахского народа — не просто красивые слова. В истории семьи Махметовых она звучит особенно пронзительно. Потому что за каждым титулом, победой и сильным духом стоит женщина, которая день за днем, год за годом вкладывала в сына то главное, что важнее любых медалей — человечность, честность и доброту.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Қорлыгаин Махметова воспитала не просто чемпиона, а мужчину, который остаётся сыном — чутким, любящим, благодарным. И пока мама рядом, сколько бы лет ни было её ребенку — он будет чувствовать силу этой связи.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Самое великое, что может оставить после себя родитель, — это благое воспитание. И с этой задачей Корлыгаин Мухамедьяновна справилась не просто на отлично — она справилась, как чемпионка.