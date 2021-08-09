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Эйфелеву башню арендует ПСЖ в честь подписания Лионеля Месси

9 Августа 2021 13:12
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Эйфелеву башню арендует ПСЖ в честь подписания Лионеля Месси

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французский клуб «Пари́ Сен-Жерме́н» (ПСЖ) планирует устроить грандиозное событие по случаю подписания аргентинского футболиста Лионеля Месси, арендовав Эйфелевою Башню, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Dailystar.

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Трансфер Месси в титулованный клуб французской лиги ПСЖ после ухода из испанского клуба «Барселона» приближается к завершению.

Месси покинул Барсу из-за того, что в новом контракте не были прописаны правила, определяющие максимальную заработную плату, которую игрок мог бы получить, играя в чемпионате Испании по футболу - Ла Лига.

Детали контракта касательно подписания Месси в ПСЖ будут утверждены в ближайшие выходные. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан на два года.

Звезда футбола Месси сумел выиграть 34 трофея, играя за «Барселону».

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#Спорт   #Франция  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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