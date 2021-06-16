БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 58 лет назад, 16 июня 1963 года, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-6, пилотируемый первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из истории известно, что после первых успешных полетов советских космонавтов у Сергея Королева появилась идея запустить в космос женщину-космонавта.

В начале 1962 года начался поиск претенденток по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пятеро, среди них оказалась и Терешкова. После принятия в отряд космонавтов девушек призвали на срочную воинскую службу в звании рядовых.

По результатам медицинского обследования и теоретической подготовленности женщин-кандидатов в космонавты под первым номером допуска к космическому полету шла Валентина Пономарева, а Терешкова была пятой, но при вмешательстве Никиты Хрущева порядок был изменен. При выборе учитывались и политические моменты: Терешкова была из рабочих, а ее отец погиб во время советско-финской войны.

Свой космический полет (первый в мире полет женщины-космонавта) 26-летняя Терешкова совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» — спустя два года после первого полета Юрия Гагарина.

Старт состоялся не с «Гагаринской» площадки Байконура, а с дублирующей. В день первого полета в космос Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, и о полете они узнали из новостей по радио.

И фраза, которую первая женщина-космонавт произнесла перед стартом: «Эй! Небо, сними шляпу!» (измененная цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах») стала не только исторической, но и пророческой.

Валентина Терешкова, получившая позывной «Чайка», так и осталась первой «чайкой» не только советской, но и мировой космонавтики. Потому что она сих пор является единственной женщиной нашей планеты, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей.

Корабль «Восток-6», пилотируемый Терешковой, совершил 48 витков вокруг нашей планеты, и спустя двое суток 22 часа 50 минут благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.

Полет прошел настолько успешно, что генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой советских космонавтов, в своих воспоминаниях написал: «По четкости и слаженности работы всех служб и систем старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полет готовился и начался отлично. Я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».

Так Небо сняло шляпу перед мужеством первой в мире женщиной-космонавтом Валентины Терешковой.



