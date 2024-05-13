ExxonMobil обязали выплатить свыше 700 млн долларов работнику из-за заболевания раком

Суд штата Пенсильвании обязал ExxonMobil выплатить 725,5 млн долларов бывшему механику, который получил онкологическое заболевание в результате воздействия продуктов нефтяной компании, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации New York Post, приговор 10 против двух голосов присяжных был вынесен после недельного судебного разбирательства в суде города Филадельфия, который признал ExxonMobil ответственным за халатность и непредставленные сведения о рисках здоровью, и обязал выплатить истцу компенсацию для возмещения ущерба здоровью.

67-летний бывший механик Пол Гилл заявил в своем иске 2020 года, что он во время работы на заправочной станции в период с 1975 по 1980 годы использовал нефтепродукты для чистки деталей автомобилей голыми руками, в результате чего он подвергался воздействию бензола в продуктах ExxonMobil при прямом контакте с кожей и вдыхании. В 2019 году у него диагностировали острый миелолейкоз - разновидность рака крови.

Представители ExxonMobil назвали приговор «иррациональным» и заявили, что компания подаст апелляцию в суд.

Бензол широко используется в США в автомобильном топливе, а также для других промышленных целей. Агентство по охране окружающей среды США, которое ограничивает количество допустимого бензола в топливе, утверждает, что его также можно найти в выбросах от сжигания угля и нефти, выхлопных газах автомобилей и испарениях на заправочных станциях.