Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Exit poll проводят на избирательных участках Жезказгана

10 Января 2021, 11:49
Exit poll проводят на избирательных участках Жезказгана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане возле избирательного участка №233, расположенном в доме дружбы и культуры народов проводят экзитпол, передает МИА «Казинформ».

Слово «Exit poll» означает буквально «опрос на выходе». Экзитпол - используемая в мировой практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Основными задачами экзитпола являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. Выходящих из избирательных участков опрашивают (на условиях анонимности), за кого они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для проверки с официально публикуемыми данными голосования.
Экзитпол выполняет информационную (предварительное ознакомление общественности с результатами выборов) и контрольную (минимизация возможности намеренного искажения результатов выборов) функции.

Карагандинская область   Регионы Казахстана   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области