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Евровидение-2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса

18 Марта 2020 19:53
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Евровидение-2020 в Нидерландах отменили из-за коронавируса

РОТТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - Ежегодный международный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в нидерландском Роттердаме, отменили из-за коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

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«С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести Евровидение. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить событие, как и планировалось. В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире», - говорится в сообщении, размещенным сегодня на официальном сайте организаторов конкурса.

Как отмечается, оргкомитет продолжит рассмотрение возможности проведения конкурса в Роттердаме в 2021 году. Право на проведение «Евровидения» Нидерданды после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года, который проходил в Тель-Авиве.

Ранее в Сети бурно обсуждалось возможное участие в Евровидении казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.


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Ключевые слова: Культура, Безопасность, Коронавирус,
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