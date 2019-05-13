Евровидение-2019 открылось в Тель-Авиве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конкурс «Евровидение-2019» открылся в Тель-Авиве, передает МИА «Казинформ». Делегации и конкурсанты торжественной церемонии открытия конкурса прошлись по оранжевой ковровой дорожке.

Церемония прошла на площади Габима, расположенной в центре города и являющейся одной из главных городских площадей Тель-Авива. В этом году ковровая дорожка оранжевого цвета, как дань уважения нынешнему партнеру MyHeritage, отмечается на официальном сайте конкурса.

Всего в «Евровидении-2019» примет участие 41 страна. Состязание пройдет в выставочном центре «Израильский центр ярмарок».

Первый полуфинал Евровидения намечен на 14 мая, 17 стран будут бороться за 10 мест в финале.

Второй полуфинал конкурса состоится 16 мая, где 18 стран поборются за 10 мест в финале, который пройдет 18 мая.

Фото: eurovision.tv