Евросоюз заявил о выделении 2,12 млрд евро на поддержку сирийцев

Сегодня в Брюсселе началась восьмая Брюссельская конференция «Поддержка будущего Сирии и региона», где Евросоюз пообещал выделить 2,12 млрд евро на 2024-2025 годы, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Помощь будет направлена как сирийцам внутри Сирии, так и их общинам в Турции, Ливане, Иордании и Ираке.

В европейской встрече главы МИД Евросоюза и соседних с Сирией государств, а также других стран-партнеров, доноров, международных организаций, включая ООН, подтвердили необходимость политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и необходимость мобилизации жизненно важных финансовых ресурсов.

ЕС подтвердил обязательства, взятые на VII Брюссельской конференции (2023 год) о финансировании помощи в 2024 году в сумме 560 млн евро для населения Сирии, а также сирийских беженцев и принимающих общин в Ливане, Иордании и Ираке.

ЕС также пообещал выделить дополнительно 560 млн евро на 2025 год для вышеупомянутых стран.

Кроме того, ЕС пообещал выделить 1 млрд евро на поддержку сирийских беженцев и общин в Турции.

В Евросоюзе также отметили, что объявленные взносы на 2025 год являются частью более масштабного финансового пакета до 2027 года в соответствии с выводами Европейского совета от 1 февраля и 18 апреля 2024 года.

ЕС продолжит мобилизовывать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки сирийского народа в достижении политического решения путем переговоров в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН и создания условий для светлого будущего для всех сирийцев.