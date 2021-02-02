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Евросоюз запускает механизм отслеживания поставок вакцин в страны-члены ЕС

Автор:  
Арнур Рахимбеков
2 Февраля 2021, 08:45
Евросоюз запускает механизм отслеживания поставок вакцин в страны-члены ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) объявил в понедельник о создании специального механизма отслеживания поставок вакцин в страны-члены ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На 1 февраля среди государств-членов ЕС распределено 8 148 000 доз вакцин от коронавируса. Однако темпы вакцинации населения сильно различаются.

Так, «лидером» по числу привитых жителей является Ирландия, которая уже использовала 100% из 438 тысяч полученных от ЕС доз. В большинстве других стран Евросоюза использование первых доз составляет от 2 до 3 % населения.

Бельгия, получившая 351 тысяч единиц препарата, использовала только 70%. Швеция применила 56 % из 410 тысяч доз.

Цель мониторинга вакцинации –объективный обзор усилий стран по использованию вакцин от COVID-19, поясняли в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний.

«Мы с большим удовольствием запускаем трекер вакцин, который дает живое представление о прогрессе вакцинации в Европе»,- сказал директор центра Андреа Аммон.

Европейский представитель подчеркнул, что кампании по вакцинации не следует рассматривать как гонку за наибольшим количеством людей. «По мере внедрения стратегии вакцинации должны быть гибкими и адаптируемыми» - считает А. Аммон.

Контроль над применением вакцин будет расширяться по мере поступления дополнительной информации.

Израиль опубликовал в понедельник данные о том, что уже 3 млн, или треть населения страны, были вакцинированы. При этом 1,7 млн из них получили вторую дозу. Общий уровень вакцинации среди людей старше 60 лет составляет в Израиле 82 %.


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