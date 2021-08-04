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Евросоюз заключил соглашение с Novavax о поставках вакцин против COVID-19

4 Августа 2021 22:46
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Евросоюз заключил соглашение с Novavax о поставках вакцин против COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия подписала контракт на поставку новой проходящей испытания вакцины против COVID-19 - «Novavax», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Еврокомиссия одобрила седьмое по счету соглашение с производителями вакцин против коронавирусной инфекции.

В соответствии с текущим контрактом, государства-члены ЕС смогут первоначально закупить до 100 млн доз вакцины Novavax с возможностью дополнительного заказа еще 100 млн доз в течение 2021-2023 годов после рассмотрения и утверждения данного препарата Европейским агентством по лекарственным средства как «безопасной и эффективной» вакцины.

Государства-члены Евросоюза также смогут направлять вакцины странам с низким и средним уровнем доходов либо перенаправлять в другие европейские страны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен заявила: «Поскольку новые варианты коронавируса быстро распространяются в Европе и по всему миру, наш новый контракт с компанией, которая уже успешно тестирует свою вакцину против этих вариантов, является дополнительной гарантией для защиты нашего населения. Это еще больше укрепляет широкий «портфель» вакцин ЕС на благо европейцев и наших партнеров по всему миру».

Стелла Кириакидес, комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов ЕС отметила: «Кампании вакцинации в ЕС набирают обороты, и мы приближаемся к нашей цели - 70% полностью вакцинированных граждан к концу лета. Наше новое соглашение с Novavax расширяет наш портфель вакцин и включает в себя еще одну вакцину на основе белка, платформу, которая показывает многообещающие результаты в клинических испытаниях. Мы продолжим неустанно работать над тем, чтобы наши вакцины и дальше доходили до граждан в Европе и во всем мире, с тем чтобы как можно быстрее положить конец пандемии».

Ожидается, что в 2021 году европейский орган в области медицинских препаратов даст свое заключение по вакцине Novavax.

Разрабатываемая американской компанией Novavax вакцина NVX-CoV2373 против COVID-19 в ходе масштабных испытаний в США и Мексике продемонстрировала 90% эффективности против этого вируса, в том числе против его различных мутаций.


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#Здравоохранение   #Евросоюз   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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