Евросоюз заинтересован в приобретении возобновляемой энергии из РК

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев поделился планами по развитию зеленой энергетики в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В рамках Астанинского экономического форума министерствами энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития зеленых источников энергии и транспортировки ее на перспективные рынки. Проведена предварительная работа со стороны Евросоюза, который выразил заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии, - сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве.

По его словам, Азербайджан в настоящее время изучает проект строительства кабеля по дну Черного моря.