Евросоюз заинтересован в приобретении возобновляемой энергии из РК
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев поделился планами по развитию зеленой энергетики в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В рамках Астанинского экономического форума министерствами энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития зеленых источников энергии и транспортировки ее на перспективные рынки. Проведена предварительная работа со стороны Евросоюза, который выразил заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии, - сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве.
По его словам, Азербайджан в настоящее время изучает проект строительства кабеля по дну Черного моря.
- Соответственно, три наших государства подписали соглашение по прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что даст нам возможность поставить чистую возобновляемую энергию на премиальные рынки. Речь идет о достаточно большом объеме инвестиций. Мы планируем использовать весь потенциал Прикаспийского региона и Арала для этого, - добавил министр.