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    12:26, 10 Май 2024 | GMT +6

    Евросоюз заинтересован в приобретении возобновляемой энергии из РК

    энергетика, ВИЭ
    Фото: Pixabay

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев поделился планами по развитию зеленой энергетики в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В рамках Астанинского экономического форума министерствами энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития зеленых источников энергии и транспортировки ее на перспективные рынки. Проведена предварительная работа со стороны Евросоюза, который выразил заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии, - сказал Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве. 

    По его словам, Азербайджан в настоящее время изучает проект строительства кабеля по дну Черного моря. 

    - Соответственно, три наших государства подписали соглашение по прокладке высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря, что даст нам возможность поставить чистую возобновляемую энергию на премиальные рынки. Речь идет о достаточно большом объеме инвестиций. Мы планируем использовать весь потенциал Прикаспийского региона и Арала для этого, - добавил министр. 

    Теги:
    Зеленая энергетика Евросоюз Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Алмасадам Саткалиев
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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