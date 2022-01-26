Евросоюз восстанавливает свободу передвижения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Путешествовать по Евросоюзу станет проще ещё до полной победы над коронавирусом. Граждане смогут свободнее перемещаться из одной страны в другую, если они защищены от него вакциной или собственным иммунитетом и могут это подтвердить документами. На встрече в Брюсселе министры по европейским делам также решили отменить с 1 февраля для пассажиров карантин и дополнительное тестирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Мы будем принимать во внимание индивидуальный статус, привиты они или нет, переболели ли, а не эпидемиологическую обстановку, - сказал французский министр Клемант Бон. - Но ограничения останутся для людей, которые не вакцинированы».

Уже много недель большая часть карты Европы окрашена в темно-красный цвет предельной опасности. Власти по-прежнему не рекомендуют ездить туда без особой надобности. Но высокие показатели заражения последним штаммом омикрон не поднимают уровни госпитализации. Это позволит правительствам постепенно ослаблять социальные ограничения, которые сдерживают подъём экономики.

«Я думаю, что мы вступаем в новую фазу пандемии. Она еще не началась, потому что омикрон пока широко распространён, - сказал бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст. - То, что многие люди заболевают, всё еще оказывает сильное влияние на общество. По-прежнему велика нагрузка на больницы, где в палатах интенсивной терапии ещё находятся пациенты со штаммом дельта. Когда всё это давление ослабнет, я думаю мы будем готовы избавиться от всех, кроме некоторых из этих мер».

Правительства оставляют за собой право вернуть ограничения, в том числе локдауны, в случае резкой вспышки заболеваемости или появления нового штамма коронавируса. Кроме того, Еврокомиссия усилит наблюдение за санитарно-эпидемиологической обстановкой в странах с пониженным уровнем вакцинации.



