Евросоюз выделил Египту макроэкономическую помощь в сумме 1 млрд евро

Европейский совет утвердил срочную макрофинансовую помощь Египту в размере 1 млрд евро с целью стабилизировать экономику арабского государства, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Ранее 15 марта текущего года Еврокомиссия предложила Египту макрофинансовую помощь на общую сумму 5 млрд евро в виде кредитов по запросу Египта (от 12 марта 2024 года).

Отмечается, что помощь предназначена для решения ухудшающейся ситуации и финансовых потребностей Египта в последние месяцы, особенно после начала войны в Газе, атак хуситов в Красном море и последствий войны в Украине.

Указанная помощь в размере 1 млрд евро является частью двух пакетов предложений макрофинансовой помощи. Вторая часть операции, которую еще предстоит принять ЕС, обеспечит Каиру 4 млрд евро в период 2024-2027 годов.