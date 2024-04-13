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    08:57, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Евросоюз выделил Египту макроэкономическую помощь в сумме 1 млрд евро

    Египет
    Фото: pixabay.com

    Европейский совет утвердил срочную макрофинансовую помощь Египту в размере 1 млрд евро с целью стабилизировать экономику арабского государства, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Ранее 15 марта текущего года Еврокомиссия предложила Египту макрофинансовую помощь на общую сумму 5 млрд евро в виде кредитов по запросу Египта (от 12 марта 2024 года).

    Отмечается, что помощь предназначена для решения ухудшающейся ситуации и финансовых потребностей Египта в последние месяцы, особенно после начала войны в Газе, атак хуситов в Красном море и последствий войны в Украине.

    Указанная помощь в размере 1 млрд евро является частью двух пакетов предложений макрофинансовой помощи. Вторая часть операции, которую еще предстоит принять ЕС, обеспечит Каиру 4 млрд евро в период 2024-2027 годов.

    Теги:
    сектор Газа Евросоюз Финансы Хуситы Мировые новости Египет
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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