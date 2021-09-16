Евросоюз увеличит гуманитарную помощь Афганистану на 100 млн евро

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на пленарной сессии Европарламента с речью «О положении Европейского Союза», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении У. Ляйен отметила значимые результаты работы Еврокомиссии, актуальные вызовы и направления развития Евросоюза.

С ее слов, ЕС вступает в новую эру гиперконкурентоспособности. «Эпоха регионального соперничества и переориентации внимания крупных держав друг на друга», - сказала глава Еврокомиссии.

- Недавние события в Афганистане не являются причиной этого изменения, но они являются ее симптомом, отметила У. Ляйен.

У.Ляйен сообщила, что Евросоюз поддерживает народ Афганистана: женщин, детей, прокуроров, журналистов и правозащитников.

- Я думаю, в частности, о женщинах-судьях, которые сейчас скрываются от заключенных в тюрьму мужчин. Они подверглись риску за свой вклад в дело правосудия и верховенства закона. Мы должны поддержать их, и мы будем координировать все усилия с государствами-членами, чтобы доставить их в безопасное место.

И мы должны продолжать поддерживать всех афганцев в стране и в соседних странах. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить реальный риск крупного голода и гуманитарной катастрофы. И мы сделаем свое дело. Снова увеличим гуманитарную помощь Афганистану на 100 млн евро.

Это будет частью нового, более широкого пакета поддержки Афганистана, который мы представим в следующие недели, чтобы объединить все наши усилия, отметила в своем выступлении У. Ляйен.