Евросоюз создает киберщит

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз укрепляет оборону от нападений из киберпространства, которые представляют угрозу для самого его существования. Враждебные акты посредством интернета и компьютера становятся всё более распространёнными, мощными и вредоносными. Обновлённая система защиты будет основана на предотвращении и обнаружении нападений из всемирной сети благодаря общеевропейскому киберщиту. Он будет состоять из электронных центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Маргрете Вестагер подчеркнула в среду, что сотрудничать в этом будут разные страны-члены ЕС.

«Никто не может решить эту проблему в одиночку. Ни у кого нет наготове достаточно ресурсов, потому что неизвестно, когда может произойти широкомасштабная кибератака. Мы видели очень разрушительные нападения, например, на ирландскую систему здравоохранения. Подобные атаки оставались незамеченными в течение месяцев, когда кто-то пытался получить доступ к министерствам иностранных дел», - отметила Маргрете Вестагер.

Кроме того, Евросоюз собирается создать чрезвычайный механизм, способный реагировать например, на нападения хакеров или взломы сайтов правительственных учреждений, как только они будут обнаружены. Это предполагает наличие резерва экспертов и сертифицированных компаний, которые будут заниматься нейтрализацией угроз.

Глава организации европейских цифровых компаний Digital Europe Сесилия Бонефельд Даль считает ключевым условем для отражения кибератак парнёрство государственного и частного секторов:

«У государственного сектора нет никаких шансов сделать это самостоятельно. У него никогда не будет доступа к компетенциям, которые есть у нас. Но в этой области у нас есть полностью совпадающий интерес к киберпространству и к совместному устранению гибридных угроз», - сказала Сесилия Бонефельд Даль.

На строительство системы киберобороны Евросоюза предложено выделить 1,1 млрд евро, две трети из которых поступят из общего бюджета ЕС. План будет теперь рассмотрен государствами-членами и утверждён Европейским парламентом, прежде чем он вступит в силу.