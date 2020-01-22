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Евросоюз следит за распространением ранее неизвестного коронавируса из Китая

22 Января 2020 14:00
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Евросоюз следит за распространением ранее неизвестного коронавируса из Китая

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский союз внимательно следит за распространением ранее неизвестного коронавируса и сотрудничает с властями Китая. Об этом во вторник на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила, что вирус может передаваться от человека к человеку. Еврокомиссия сотрудничает с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваемости», - сказал он.

Представитель регулятора добавил, что государства-члены получают всю последнюю информацию о ситуации.

Отслеживаются данные по случаям пневмонии в Китае, Таиланде, Южной Корее, Австралии.

В то же время он напомнил, что ВОЗ пока не давала никаких рекомендаций по ограничению путешествий.

Отметим, вспышка ранее неизвестного вируса, который впервые был выявлен у жителей китайского города Ухань в центре Китая, началась в декабре минувшего года.

Как сообщалось ранее, сегодня состоится заседание Всемирной организации здравоохранения, где обсудят меры борьбы со вспышкой пневмонии. По данным китайских властей, на 22 января от этой болезни скончались девять человек, зарегистрировано 440 инфицированных.


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Ключевые слова: Китай, Евросоюз, Пневмония в Китае,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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