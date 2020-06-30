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Евросоюз разрешил поездки в Шенген гражданам ряда стран

Автор:  
Тимур Дюсекеев
30 Июня 2020, 23:20
Евросоюз разрешил поездки в Шенген гражданам ряда стран

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Совет ЕС рекомендовал странам Европейского союза начать постепенную отмену введенных ранее ограничений на «несущественные поездки» в Евросоюз и Шенгенскую зону, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Совета.

Ограничения на поездки должны быть сняты только для государств, перечисленных в рекомендации, этот список пересматривается и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться каждые две недели.

Согласно решению, с 1 июля страны ЕС могут начать отмену ограничений на въезд для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Критерии определения стран, резидентам которых будут разрешены поездки в ЕС, охватывают эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавирусной инфекции, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Что касается эпидемиологической ситуации, то в этих государствах, количество новых случаев инфицирования за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже.

Особое значение имеет общий ответ властей стран на пандемию, в том числе по таким аспектам, как тестирование, эпиднадзор, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность, а также надежность информации.

Резидентам стран, для которых по-прежнему ограничен въезд в ЕС, государства Европейского союза могут разрешить въезд следующим категориям: лицам, направляющимся на учебу, cпециалистам в области здравоохранения, сезонным работникам в сельском хозяйстве, дипломатам, сотрудникам международных организаций и лицам, приглашенным международными организациями, военному персоналу и сотрудникам гуманитарных миссий, морякам, транзитным пассажирам, высококвалифицированным работникам, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена из-за рубежа.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным инструментом. Органы власти стран-участниц ЕС остаются ответственными за применение содержания рекомендации. Они могут, при полной прозрачности, снимать лишь постепенно ограничения на поездки по отношению к перечисленным странам.

Государства ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для резидентов из стран, не включенных в список, пока это не будет согласовано скоординированным образом.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной страны, которая уже внесена в список.


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