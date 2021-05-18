Евросоюз работает над внедрением цифрового сертификата вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Работа по подготовке цифрового сертификата вакцинации в европейских институтах может закончиться на этой неделе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению бельгийских СМИ, данные жителей европейских государств о получении ими даже одной дозы вакцины против коронавируса, могут быть занесены в Цифровой зеленый сертификат, который обеспечит подтверждение для безопасных поездок внутри Европейского союза.

«Участники консультаций в европейском Парламенте, Совете и Комиссии возобновят переговоры о сертификате ЕС, подтверждающем, что лицо получило вакцину от COVID–19, имеет отрицательный результат теста либо антитела после перенесенной болезни», - говорится в сообщении Европарламента.

Внедрение Цифрового зеленого сертификата, который был предложен Европейской комиссией и одобрен Европейским парламентом в конце апреля, должно обеспечить беспрепятственное и безопасное передвижение по территории ЕС с конца июня до конца пандемии.

Сообщается, что жители ЕС, получившие только одну дозу двухкомпонентных вакцин, таких как Pfizer, Moderna и AstraZeneca, смогут свободно путешествовать с подтверждением вакцинации в сертификате.

В соответствии с темпами в большинстве стран ЕС, в настоящее время молодые европейцы смогут только получить одну вакцину.

Результаты тестов на КВИ также будут включены в сертификат. Депутаты ЕС ранее подчеркивали, что, во избежание дискриминации в отношении тех, кто не привит, и по экономическим причинам, страны ЕС должны «обеспечить всеобщее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование».



