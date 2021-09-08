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Евросоюз продолжит сотрудничество с Центральной Азией в области нераспространения оружия массового уничтожения – спецпредставитель ЕС по ЦА

Автор:  
Арнур Рахимбеков
8 Сентября 2021, 22:48
Евросоюз продолжит сотрудничество с Центральной Азией в области нераспространения оружия массового уничтожения – спецпредставитель ЕС по ЦА

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала прокомментировала 30-ю годовщину закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Существует международное признание того, что открытие разрушительного воздействия секретного объекта на окружающую среду и здоровье людей, живущих вокруг него, способствовало движению за разоружение по всему миру.

Несмотря на значительные усилия на протяжении многих лет правительства Казахстана и международного сообщества по восстановлению загрязненной территории, трагические последствия ядерных испытаний на поверхности, в атмосфере и под землей все еще ощущаются местными общинами и за их пределами.

Историческое решение Казахстана закрыть центр ядерных испытаний и отказаться от своего четвертого по величине ядерного арсенала обеспечило Казахстану место на международных форумах в качестве активного сторонника достижения мира без ядерного оружия.

Мы высоко оцениваем инициативы и усилия Казахстана на международном и региональном уровнях.

Надеемся, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний однажды вступит в силу. Стоит отметить еще одну годовщину в этом году – 15-летие договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, подписанного в Семипалатинске в 2006 году.

В рамках наших совместных усилий по созданию безопасного и защищенного мира ЕС продолжит сотрудничество с регионом Центральной Азии в области нераспространения оружия массового уничтожения, контроля за экспортом товаров двойного назначения и ядерной безопасности, реализуя Стратегию ЕС - Центральная Азия».


Центральная Азия   Евросоюз   Ядерное оружие  
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