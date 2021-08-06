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Евросоюз призывает к срочному прекращению огня в Афганистане
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз осуждает значительную эскалацию насилия в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Европейская служба внешних связей сделала заявление, в котором осудила вооруженное нападение вооруженных боевиков на отделение Миссии ООН по содействию Афганистану в провинции Герат, боевые действия в Лашкар-Гахе, в результате которых погибло по меньшей мере 40 гражданских лиц, а также нападение на резиденцию министра обороны Бисмиллы Мохаммади в г. Кабуле, в результате которого погибли восемь и были ранены по меньшей мере 20 человек.
«Евросоюз призывает к срочному, всеобъемлющему и постоянному прекращению огня, чтобы дать миру шанс. Это бессмысленное насилие причиняет огромные страдания афганским гражданам и увеличивает число внутренне перемещенных лиц, ищущих безопасность и убежища» - говорится в заявлении ЕСВД Еврокомиссии.
Военное наступление талибов прямо противоречит их заявленной приверженности урегулированию конфликта путем переговоров и мирному процессу, начатому в Дохе, говорится в заявлении европейского органа.
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