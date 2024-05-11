Евросоюз признал результаты голосования в ООН о полноправном членстве Палестины

Европейский союз признал результаты голосования на Генеральной Ассамблее ООН по поводу полноправного членства Палестины, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

За резолюцию в пятницу высказались 143 страны, 25 воздержались и против было отдано девять голосов.

Итоги голосования наделяют Палестину дополнительными правами в ООН, позволяя принимать полноценное участие в дебатах, предлагать пункты повестки дня и избирать своих представителей в комитеты.

Однако Палестина по-прежнему не будет иметь права голоса – Генеральная Ассамблея не имеет полномочий предоставить полноправное членство, которое должно быть поддержано Советом Безопасности.

- ЕС напоминает о своей давней приверженности справедливому и всеобъемлющему разрешению израильско-палестинского конфликта на основе решения о двух государствах, - говорится в заявлении Евросоюза.

Отмечено, что Евросоюз продолжит оказывать решительную поддержку строительству палестинского государства, а также укреплению палестинских институтов и их потенциала в подготовке к будущей государственности.