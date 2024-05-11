РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:25, 11 Май 2024 | GMT +6

    Евросоюз признал результаты голосования в ООН о полноправном членстве Палестины

    ЕС
    Фото: pixabay

    Европейский союз признал результаты голосования на Генеральной Ассамблее ООН по поводу полноправного членства Палестины, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    За резолюцию в пятницу высказались 143 страны, 25 воздержались и против было отдано девять голосов.

    Итоги голосования наделяют Палестину дополнительными правами в ООН, позволяя принимать полноценное участие в дебатах, предлагать пункты повестки дня и избирать своих представителей в комитеты.

    Однако Палестина по-прежнему не будет иметь права голоса – Генеральная Ассамблея не имеет полномочий предоставить полноправное членство, которое должно быть поддержано Советом Безопасности.

    - ЕС напоминает о своей давней приверженности справедливому и всеобъемлющему разрешению израильско-палестинского конфликта на основе решения о двух государствах, - говорится в заявлении Евросоюза.

    Отмечено, что Евросоюз продолжит оказывать решительную поддержку строительству палестинского государства, а также укреплению палестинских институтов и их потенциала в подготовке к будущей государственности.

    - Жизненно важно восстановить политический горизонт для решения проблемы двух государств. ЕС готов работать с Израилем, Палестинской автономией, а также региональными и международными сторонами для достижения этой цели, отметили в Брюсселе.

    Теги:
    Евросоюз ООН Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!