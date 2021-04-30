Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Евросоюз приветствует соглашение о прекращении огня на кыргызско-таджикской границе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
30 Апреля 2021, 16:48
Евросоюз приветствует соглашение о прекращении огня на кыргызско-таджикской границе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз через Специального представителя по Центральной Азии и свои делегации в регионе ведет постоянные дипломатические контакты с властями Кыргызстана и Таджикистана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

ЕС приветствует достигнутое в четверг Кыргызской Республикой и Таджикистаном соглашение о прекращении огня и дальнейших переговорах по политическому урегулированию пограничных вопросов.

С сожалением восприняли сведения о насилии в последние дни и выражаем сочувствие тем, кто потерял родственников или друзей, сообщает Европейская комиссия.

«Необходимо без промедления выработать соглашение для прочного и мирного урегулирования конфликта. Обе стороны должны будут предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать любого конфликта в будущем.

ЕС готов предоставить в случае необходимости техническую помощь в рамках своих региональных программ, связанных с пограничным управлением и управлением водными ресурсами, а также дальнейшей политической поддержкой стабильности и процветания в регионе, которые являются ключевыми приоритетами Стратегии ЕС по Центральной Азии», – отметил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

По данным Минздрав КР, на 07:50 утра 30 апреля всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 человек погибли.


Происшествия   Таджикистан   Евросоюз   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС