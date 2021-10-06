Евросоюз принял важную стратегию в отношении Центральной Азии - Ержан Казыхан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан отметил важную роль проводимого в Казахстане Форума гражданского общества «ЕС - Центральная Азия». По его мнению, диалоговая площадка посодействует укреплению устойчивости и процветания страны, а также в продвижении регионального сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшнее мероприятие очень важное. Это третий Форум, который проходит в Центральной Азии. Первый прошел в Кыргызстане, второй в Узбекистане. Европейский Союз принял важную стратегию в отношении Центральной Азии. Одним из ключевых моментов этой стратегии является усиление роли гражданского общества. Сегодня в Казахстане уделяется большое внимание укреплению и расширению диалога между государственными органами и гражданским обществом. В этой связи сегодня на Форуме участвуют более 300 представителей гражданского общества всех пяти государств Центральной Азии», - сказал он.

Специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству рассказал о проведении реформ в сфере гражданского общества, защиты прав человека, развитии международного сотрудничества, в части готовности рассматривать различные пути взаимодействия с европейской стороной. Кроме того, было отмечено, что региональное сотрудничество неизменно находится в центре внимания Казахстана.

«Главными темами обсуждения Форума являются вопросы, связанные с преодолением пандемии. Вопросы, связанные с изменением климата и влиянием климата на ситуацию в регионе Центральной Азии. Как вы знаете, это очень острая проблема. Немаловажная тема связана с улучшением положения женщин. К примеру, что касается женского предпринимательства. Я думаю, что Форум вынесет важные рекомендации, которые после этого будут вынесены на обсуждение в рамках министерских встреч на уровне Европейского Союза и правительств Центральной Азии в ближайшее время», - добавил Ержан Казыхан.

Напомним, в Алматы проходит Форум гражданского общества «ЕС - Центральная Азия». На форуме собрались около 300 участников из пяти стран Европейского Союза и Центральной Азии. Это рядовые представители гражданского общества и частного сектора, исследователи, СМИ, а также представители правительств.