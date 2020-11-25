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Евросоюз принимает общую фармацевтическую стратегию

Автор:  
Арнур Рахимбеков
25 Ноября 2020, 20:10
Евросоюз принимает общую фармацевтическую стратегию

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Европейская комиссия приняла документ Фармацевтическая стратегия для Европы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Документ призван обеспечить пациентам доступ к инновационным и доступным лекарствам. Поддержать конкурентоспособность, инновационный потенциал и устойчивость фармацевтической промышленности ЕС.

Стратегия позволит Европе покрыть свои фармацевтические потребности, в том числе во время пандемии за счет надежных цепочек поставок. Стратегия является ключевым компонентом построения более сильного Европейского союза здравоохранения, к чему ранее призывала в своих выступлениях президент Европейской Комиссии Урсула вон дер Ляйен.

По словам главы Европейской комиссии, пандемия коронавируса показала жизненно важную необходимость укрепления систем здравоохранения стран-участниц ЕС. Это подразумевает доступ к безопасным, эффективным и качественным лекарствам по доступной цене.

«В трудные экономические и социальные времена, с которыми в настоящее время сталкивается ЕС, принятая стратегия гарантирует, что Европа и европейцы будут продолжать получать пользу от таких лекарств. Я призываю государства-члены и парламент одобрить этот подход, который будет внедрен в следующие три года и в последующий период» - сказала У. Ляйен.

Вице-президент Европейской комиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас отметил, что эффективные и безопасные лекарства, вакцины и методы лечения помогали бороться с некоторыми из основных причин болезней и опасных для жизни заболеваний в прошлом.

«Принятая стратегия поддерживает фармацевтическую промышленность ЕС, чтобы оставаться конкурентоспособной и инновационной, одновременно удовлетворяя потребности пациентов и наших систем здравоохранения» - добавил представитель Европейской комиссии.


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