Евросоюз предлагает странам по €6 тыс за каждого мигранта

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия представила общие положения по созданию контролируемых центров на территории ЕС, куда будут перенаправляться мигранты, спасенные в Средиземном море, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Идея концепции создания «контролируемых центров» в Европе была одобрена на прошедшем в конце июня саммите ЕС. В этих центрах будет приниматься решение, кто из прибывших действительно нуждается в международной защите, а кого депортируют.

Каждая страна-член Евросоюза будет самостоятельно принимать решение о необходимости размещения подобных центров у себя на территории.

Евросоюз, в свою очередь, готов оказать полную финансовую поддержку таким государствам не только для покрытия необходимых инфраструктурных и операционных расходов, но и согласен заплатить за каждого мигранта по 6 тыс. евро.

Большинство мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока пребывают через Средиземное море в Грецию и Италию. Брюссель надеется, что финансовые стимулы для других стран-членов ЕС принимать переселенцев на своей территории облегчит давление на эти два государства.

Предложения Еврокомиссии также включают возможные пути создания региональных механизмов по приему мигрантов с третьими странами - так называемых, «платформ по высадке». Такие объекты планируется создать в африканских странах Средиземноморья.

«Целью региональных механизмов является обеспечение быстрого и безопасного схода на берег с обеих сторон Средиземноморья спасенных людей», - отмечают в Еврокомиссии.

ЕС готов оказать финансовую и оперативную поддержку государствам Африки, согласившимся разместить у себя платформы по высадке. Также Брюссель намерен оказать им помощь в управлении границами, оборудованием и обучить персонал.