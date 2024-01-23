Евросоюз предлагает провести мирную конференцию по Газе

В понедельник в европейской столице состоялся Совет по иностранным делам Европейского союза, в котором приняли участие 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Выступая на итоговой пресс-конференции, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель отметил, что заседание продолжалось практически весь день с 08 утра и до позднего вечера.

Участники Совета по иностранным делам обсудили ситуацию в Украине, кризис на Ближнем Востоке, а также отношения между Арменией и Азербайджаном.

В особом порядке Ж.Боррель остановился на конфликте Израиля с «Хамас».

В Брюссель на встречу с европейскими дипломатами прибыли министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, глава МИД Палестиный Риядом аль-Малики, а также высокопоставленные дипломаты из Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Лиги арабских государств.

— Самым важным была ситуация в секторе Газа. Все согласились с тем, что число погибших среди мирного населения чрезмерно, что ситуация настолько ужасна, насколько вы можете себе представить, с широко распространенным голодом, серьезным отсутствием гуманитарных поставок и доступа» — сказал Ж.Боррель. — Я думаю, что больше смертей, больше разрушений, больше лишений для народа Газы и палестинского народа не помогут победить «Хамас» и его идеологию. Напротив, это не принесет большей безопасности Израилю. И именно поэтому нам необходимо удвоить наши усилия с международными партнерами, чтобы перейти от этой смертельной конфронтации к решению, считает Верховный представитель ЕС.

Он также добавил, что многочисленные участники встречи обсуждали ситуацию на Западном Берегу и границе с Ливаном.

— Важно, чтобы мы все согласились поддержать БАПОР. Это было ясное послание. Мы поддерживаем БАПОР и не согласны с критикой, высказанной некоторыми израильскими правительственными источниками, критикующими работу БАПОР. Напротив, мы их поддерживаем, и я лично хочу воздать должное более чем 140 сотрудникам БАПОР, убитым в Газе» — эмоционально выделил Ж.Боррель . — Мы говорили о «послевоенной» Газе и наших совместных усилиях по возрождению политического процесса к решению проблемы создания двух государств. Мы говорили о подготовительной работе к Мирной конференции, сообщил представитель ЕС.

Как отмечают европейские СМИ, знакомые с проектом документа, речь идет о «Дорожной карте» по мирному урегулированию возникшего кризиса. В центре европейских усилий стоит задача по созыву в ближайшее время «мирной конференции» для начала миротворческого процесса.

Усилия по созыву данной конференции поддержали США, ЕС, КСА, Египет и Иордания.