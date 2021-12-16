Евросоюз поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала поздравила казахстанцев с 30-летием Независимости, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в сети Twitter Тери Хакала отметила, что 30-летие Независимости - это важная веха в истории государства.

«Мои самые сердечные поздравления народу Казахстана с этим историческим днем!» - сказала европейский дипломат.

Кроме того, послы стран Евросоюза в Казахстане выступили с видеопоздравлениями в адрес казахстанцев в сети Youtube. В начале видеоролика Посол ЕС в РК Кестутис Янкаускас на казахском языке озвучил поздравления от имени Европейского Союза.



