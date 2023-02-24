Евросоюз планирует выделить 200 млн евро для решения экологических вопросов в Центральной Азии

РИМ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в г. Риме (Италия) проходит второй день Седьмой конференции высокого уровня по сотрудничеству Европейского Союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Один из участников Конференции – глава по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане Йоханнес Баур прокомментировал значение мероприятия для нашей страны.

«Это важная Конференция, которая проходит впервые с 2019 года. Важным является то, что обсуждаются вопросы окружающей среды, водных ресурсов в Центральной Азии. И мы обсуждаем то, как Евросоюз и другие доноры могут помочь странам региона для того, чтобы лучше ответить на эти вопросы», - заметил Йоханнес Баур.

Для Казахстана конечно же важен вопрос водных ресурсов. Кроме того, вопрос перехода к «зеленой энергетике», уменьшения выбросов вредных газов, считает Йоханнес Баур.

«Есть также проект Wecoop, который помог организовать Седьмую конференцию высокого уровня. Этот проект тесно работал с профильным министерством в Казахстане с целью оказания помощи в реализации законодательства в области экологии. Есть различные стандарты, которые можно было бы внедрить в Казахстане, в том числе в сфере модернизации казахстанской промышленности», - сказал европейский представитель.

Зарубежный специалист также добавил, что ЕС в рамках инициативы «Team Europe», озвученной на Самаркандской конференции по взаимосвязанности в ноябре прошлого года, планирует выделить региону 200 млн евро.