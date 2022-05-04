4 Мая 2022 14:22

Евросоюз планирует отказаться от импорта российской нефти за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Евросоюз вводит новый пакет санкций в отношении России, в рамках которого предполагается отказ от импорта российской нефти в течение полугода, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Шестой пакет санкций будет представлен на одобрение стран ЕС в среду, 4 мая. Меры предусматривают остановку импорта российской нефти через полгода, а полный отказ от закупок российских нефтепродуктов должен произойти до конца текущего года. Однако Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта.

Тем временем частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае стали активнее закупать российскую нефть, пишет Financial Times.

По данным издания, НПЗ, расположенный в провинции Шаньдун, получил квоту на импорт нефти из РФ от китайских государственных трейдеров, которые отказываются подписывать новые контракты с российскими контрагентами, опасаясь санкций со стороны США. Согласно данным судовых брокеров и операторов, владельцы не менее шести крупных танкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей сырья, заключили соглашения о транспортировке нефти российской марки Urals в КНР, Индию и другие страны.

Китайским компаниям выгодно приобретать нефть марки Urals, стоимость которой примерно на $35 за баррель ниже, чем эталонной марки Brent. Аналитическая компания Kpler подчеркнула, что объем закупок Китаем российской нефти и нефтепродуктов за последний месяц на 86 тыс. баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный отчетный период прошлого года. По оценке экспертов, пока речь идет о незначительном увеличении импорта нефти из РФ.

Ситуация вокруг Украины обострилась 24 февраля 2022 года. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.