Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Евросоюз планирует отказаться от импорта российской нефти за полгода
4 Мая 2022 14:22

Евросоюз планирует отказаться от импорта российской нефти за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Евросоюз вводит новый пакет санкций в отношении России, в рамках которого предполагается отказ от импорта российской нефти в течение полугода, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Шестой пакет санкций будет представлен на одобрение стран ЕС в среду, 4 мая. Меры предусматривают остановку импорта российской нефти через полгода, а полный отказ от закупок российских нефтепродуктов должен произойти до конца текущего года. Однако Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта.

Тем временем частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае стали активнее закупать российскую нефть, пишет Financial Times.

По данным издания, НПЗ, расположенный в провинции Шаньдун, получил квоту на импорт нефти из РФ от китайских государственных трейдеров, которые отказываются подписывать новые контракты с российскими контрагентами, опасаясь санкций со стороны США. Согласно данным судовых брокеров и операторов, владельцы не менее шести крупных танкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 млн баррелей сырья, заключили соглашения о транспортировке нефти российской марки Urals в КНР, Индию и другие страны.

Китайским компаниям выгодно приобретать нефть марки Urals, стоимость которой примерно на $35 за баррель ниже, чем эталонной марки Brent. Аналитическая компания Kpler подчеркнула, что объем закупок Китаем российской нефти и нефтепродуктов за последний месяц на 86 тыс. баррелей в сутки превышает средние показатели за аналогичный отчетный период прошлого года. По оценке экспертов, пока речь идет о незначительном увеличении импорта нефти из РФ.

Ситуация вокруг Украины обострилась 24 февраля 2022 года. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.

Читайте также
Узбекистан в рейтинге свободы слова поднялся на 24 позиции
Потери из-за аварии на КТК могут составить не больше 350 тыс. тонн - Минэнерго
Более 60 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки COVID-19
Причины гибели тюленей на побережье Каспия еще не выяснены - глава Минэкологии
Самая высокая метеостанция в мире установлена на вершине Эвереста
Минэкологии предлагает остановить нефтедобычу близ месторождения подземных вод Кокжиде
Количество детей в Японии сократилось до рекордно низкого уровня
Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области
Цены на овощи снизятся в Алматы
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
Архив