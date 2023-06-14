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Евросоюз первым в мире принимает закон о защите от искусственного интеллекта

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Июня 2023, 09:25
Евросоюз первым в мире принимает закон о защите от искусственного интеллекта Фото: bbc.com

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз первым в мире принимает закон, который будет регулировать развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) и защищать от них граждан. В среду Закон об ИИ принял Европарламент, а в силу он вступит после согласования и утверждения всеми странами ЕС в Европейском совете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В законе системы ИИ разделены на группы по степеням риска, который они несут для европейских граждан и потребителей, и для каждой группы введены свои ограничения и меры контроля.


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