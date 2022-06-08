Евросоюз перейдет на единый стандарт зарядных устройств для гаджетов к 2024 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евросоюз принял решение использовать единый стандарт разъёмов для периферии мобильных устройств. К осени 2024 года зарядки, наушники, колонки, камеры и всё тому подобное должно иметь разъём формата USB-C. Скорость зарядки также будет согласована и стандартизирована, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Брюсселе говорят, что заботятся не только об удобстве для пользователей и сокращении расходов, но и об экологии.

«Это новое правило позволит сократить более тысячи тонн электронных отходов в год. Можете себе представить, один-единственный закон. И это также значительно сократит выбросы CO2. Это эквивалент 10 млн смартфонов или 2600 тонн сырья. А вы знаете, что сегодня сырьё ценнее, чем когда-либо», - подчеркнул еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Крупнейший противник такого решения — Apple - в «Айфонах» используется собственный проприетарный разъём Lightning, от которого теперь для европейского рынка придётся отказаться. По мнению Apple, решение Брюсселя затормозит развитие отрасли и внедрение инноваций.

Другие критики указывают, что европейский стандарт никак не касается устройств беспроводной зарядки, которые стремительно набирают популярность.

Правило коснется:

Мобильных телефонов

Планшетов

Наушников

Переносных игровых устройств

Портативных колонок

Ноутбуков оно тоже коснется, но их производителям дадут 40 месяцев на адаптацию производства после вступления в силу новых норм, пишет ВВС News.

Кроме того, документ должен дать покупателям право выбирать, покупать ли устройство вместе с зарядкой или без нее.

«Этот закон - часть общих усилий Евросоюза, направленных на то, чтобы товары лучше отвечали принципам устойчивого развития, на сокращение электронных отходов и облегчение жизни потребителям», - говорится в заявлении Европарламента.

По оценке парламентариев, потребителям это поможет сэкономить до 250 млн евро в год на покупке зарядок, а объем отходов сократится на 11 тыс. тонн в год.