Евросоюз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еврокомиссия отказалась от обновления контракта на поставку британо-шведской вакцины AstraZeneca во второй половине этого года. Это подтвердил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

Решение было принято на фоне претензий Евросоюза к компании-производителю, обернувшихся судебными иском. Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

На компанию европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание прививочных кампаний в странах-членах ЕС. Теперь Брюссель делает большую ставку на Pfizer-BioNTech. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз этой вакцины до конца 2023 г.