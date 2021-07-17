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Евросоюз окажет помощь пострадавшим при наводнении

Автор:  
Арнур Рахимбеков
17 Июля 2021, 23:07
Евросоюз окажет помощь пострадавшим при наводнении

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен посетила бельгийскую Валлонию, пострадавшую от сильного наводнения, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Еврокомиссии выразила поддержку пострадавшим жителям и отметила, что «Европа на стороне всех пострадавших, потерявших близких и имущество которых было разрушено».

По словам У. Ляйен, Евросоюз поможет пострадавшим жителям в восстановлении их хозяйств.

На текущей неделе циклон принес сильные осадки в Западной Германии, Нидерландах и Бельгии, что привело к гибели не менее 150 человек.

Бельгия объявила 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения. В Германии Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны.

Как сообщалось, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Федеральному Канцлеру Германии Ангеле Меркель.


Происшествия   Евросоюз   Бельгия  
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