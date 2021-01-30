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Евросоюз одобрил третью вакцину от коронавируса

Автор:  
Арнур Рахимбеков
30 Января 2021, 09:12
Евросоюз одобрил третью вакцину от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало для использования вакцину от коронавируса фармакологической компании AstraZeneca, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

AstraZeneca - это третья вакцина после «Pfizer/BioNTech» и «Moderna», которую теперь можно использовать в Европейском Союзе.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока недостаточно результатов исследования для окончательного определения уровня защиты для группы людей старше 55 лет. Однако, «основываясь на том, что мы знаем о других вакцинах и текущих результатах испытаний, мы ожидаем защиты и в этой целевой группе», - говорится в заявлении уполномоченного органа ЕС.

- Есть достоверная информация о ее безопасности. Наши специалисты считают, что вакцину можно применять и у пожилых людей. Ожидается, что дополнительная информация поступит в ходе текущих исследований с участием более пожилых участников, - сообщил представитель ЕМА, подчеркнув, что воздействие вакцины будет контролироваться.

Принимая третье положительное заключение, мы еще больше расширили арсенал вакцин, доступный государствам-членам ЕС в борьбе с пандемией, - сказала Эмер Кук, исполнительный директор EMA.

Вакцина AstraZeneca вводится в организм человека двумя инъекциями с временным периодом от 4 до 12 недель. Медицинский препарат уже используется в Великобритании.


Здравоохранение   Евросоюз   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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