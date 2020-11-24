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Евросоюз объявил о новом контракте на покупку вакцины от коронавируса

Автор:  
Арнур Рахимбеков
24 Ноября 2020, 22:10
Евросоюз объявил о новом контракте на покупку вакцины от коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня глава Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила, что ЕС одобрил новый контракт на поставку еще одной вакцины против COVID-19 для европейцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В данный момент Брюссель закупает 160 млн доз вакцины Moderna. Согласно результатам клинических испытаний, эта вакцина может быть высокоэффективной против COVID-19.

После того, как будет доказана безопасность и эффективность вакцины, каждое государство-член ЕС получит ее одновременно на пропорциональной основе и на одинаковых условиях.

Это шестой контракт ЕС с фармацевтической компанией, который формирует прочный «портфель» вакцин против COVID-19.

«Пандемия коронавируса серьезно повлияла на нашу жизнь. Многие люди заболели или потеряли работу. Многие европейцы обеспокоены тем, что не могут увидеть свои семьи или близких друзей на Рождество. Хотя ограничительные меры могут замедлить распространение вируса, только безопасная и эффективная вакцина обеспечит надежное решение. Вакцинация поможет нам положить конец пандемии» - отметил У. Ляйен.

«Все вакцины из нашего портфеля будут тщательно оценены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Они будут авторизованы и размещены на рынке только в том случае, если будут безопасны и эффективны. Нашим приоритетом является быстрое обеспечение вакцинами европейцев», - заявила председатель Европейской комиссии.


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