Евросоюз наращивает гуманитарную помощь палестинцам

В свете обострения кризиса в Газе и роста потребностей в гуманитарной помощи на местах Европейская комиссия увеличивает объем финансирования для оказания поддержки палестинцам, пострадавшим от продолжающейся войны, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В настоящее время Евросоюз выделил дополнительные 68 млн евро в виде гуманитарной помощи, которая будет направлена через партнерские организации, уже оказывающие помощь палестинцам в Газе и по всему региону.

Поддержка направлена, в частности, на увеличение объема крайне необходимой продовольственной помощи, поддержки в области питания, здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также обеспечения жильем. Благодаря этой поддержке общий объем гуманитарной помощи ЕС нуждающимся палестинцам в Газе и во всем регионе в 2024 году достигнет 193 млн евро.

Кроме того, в рамках гуманитарной операции ЕС «Воздушный мост» в помощь населению Газы продолжается доставка жизненно важных грузов, предоставляемых гуманитарными партнерами и государствами - членами ЕС.

Последний рейс доставит предметы первой необходимости сегодня, а два дополнительных рейса запланированы на первую неделю мая.

ЕС профинансировал отправку двух автоколонн с более чем 130 тоннами предметов снабжения жильем, медицинскими принадлежностями, водой и санитарией, предоставленных Ирландией и гуманитарными партнерами. Эти предметы, доставленные из Дубая, доставляются в Газу в координации с Глобальным логистическим кластером через Иорданию.

Еврокомиссия постоянно следит за ситуацией и готова оказать дальнейшую помощь по мере необходимости.