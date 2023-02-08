Евросоюз направляет в Турцию 1200 спасателей и 70 собак
8 Февраля 2023, 07:39
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. На данный момент Европейский союз мобилизовал 30 поисково-спасательных и медицинских бригад из 19 государств-членов ЕС, а также из Черногории и Албании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках механизма гражданской защиты ЕС на помощь пострадавшим от сильного землетрясения в Турции от Евросоюза будет задействовано более 1200 спасателей и 70 собак-спасателей.
При этом 11 команд ЕС уже действуют на месте. Об этом сообщил на брифинге представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.
В качестве немедленного ответа и Европейский союз мобилизовал механизм гражданской защиты ЕС.
Фото: www.aa.com.tr
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