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Евросоюз направит Индии экстренную помощь в борьбе с пандемией

Автор:  
Арнур Рахимбеков
26 Апреля 2021, 09:37
Евросоюз направит Индии экстренную помощь в борьбе с пандемией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейский Союз направит экстренную помощь Индии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен отметила, что встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. «Мы готовы поддержать», - написала в Twitter У. Ляйен.

Европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич объявил, что в связи с ситуацией в Индии механизм гражданской защиты ЕС был активирован. И Еврокомиссия координирует свои действия со странами ЕС для мобилизации ресурсов и помощи Дели.

Индия, столкнувшаяся с беспрецедентным числом новых случаев заболевания Covid-19, обратилась к ЕС за помощью. Механизм гражданской защиты ЕС позволяет Еврокомиссии обработать предложения помощи от государств-членов ЕС.

Этот механизм также позволяет Европейской комиссии координировать отправку помощи и брать на себя часть финансирования. «ЕС сделает все возможное, чтобы мобилизовать помощь для поддержки граждан Индии», - сказал комиссар ЕС Я. Ленарчич.

Представители ЕС заявили, что готовы предоставить запасы кислорода и необходимых лекарств для лечения коронавируса.

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