Евросоюз начнет переговоры о закупе вакцин против новых штаммов COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия намерена провести переговоры о закупе 1,8 млрд доз вакцин против новых штаммов коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет о так называемых вакцинах второго поколения против COVID-19, эффективных против мутированных вариантов коронавируса.

Предвидя также вакцинацию детей и подростков, а также появление штаммов, против которых существующие вакцины могут стать неэффективными, европейский регулятор планирует заключить контракт с единственным производителем на 900 млн доз с возможностью дополнительно приобрести 900 млн единиц препаратов.

При этом будет составлен обязательный ежемесячный график поставок, который начнется в этом году и продолжится в 2022, 2023 годах.

Новые объемы дополнят действующий «портфель вакцин» ЕС в размере 2,6 млрд доз, которые должны быть доставлены в текущем году.

Источник в Еврокомиссии сообщил европейским СМИ, что новый контракт на закупку вакцин не предполагает инвестиций в предварительную научную разработку препаратов; обеспечит базовое производство в Европе и «с приоритетом для Европы».

Данная оговорка сделана для того, чтобы Евросоюз имел возможность контролировать производственную цепочку, вне зависимости от других зарубежных стран.