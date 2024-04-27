На фоне непрекращающихся протестов европейских фермеров Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Эта ситуация создает риск и для Казахстана, считает депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

На фоне непрекращающихся протестов европейских фермеров Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. В размере 95 евро за метрическую тонну на зерновые, а также пошлину в размере 50% на семена масличных культур и продукты их переработки.

Как отмечает мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров, эта ситуация создает риск и для Казахстана, так как наша страна является экспортером зерна и продуктов его переработки в Европейские страны через территорию РФ.

— Учитывая важность европейских рынков для экспорта казахстанского зерна и продуктов его переработки, направил соответствующий запрос Министерству сельского хозяйства РК и Министерству торговли и интеграции РК. Чтобы ответственные органы получили разъяснение уполномоченного органа Европейского союза и, при необходимости, приняли своевременные меры по недопущению распространения импортной пошлины на казахстанское зерно, — заявил А. Ходжаназаров.

По итогу инициированного депутатом обсуждения с Евросоюзом предложение, прямо разрешающее транзит казахстанской зерновой продукции, было внесено в проект. В настоящее время ожидается процедура утверждения предложения казахстанской стороны.

— Пошлина в таком размере может окончательно остановить экспорт зерновых в Европейские страны от наших сельхозпроизводителей, и есть риск потерять традиционные рынки в Европе. А на внутреннем рынке цены упадут из-за переизбытка. В свою очередь это приведет к демпингу на внутреннем рынке от тех же соседних стран, — резюмировал депутат.

По данным источника газеты Financial Times, Евросоюз готовится ввести пошлины на зерно из России и Беларуси. С целью успокоить фермеров и некоторые европейские государства, такие как Польша и страны Балтии. Например, фермеры в Польше блокировали границу, требуя в том числе ограничения импорта более дешевой сельхозпродукции с Украины и РФ.