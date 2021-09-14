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Евросоюз и союзники должны работать вместе ради стабильности Афганистана и региона - евродепутат

Автор:  
Арнур Рахимбеков
14 Сентября 2021, 21:30
Евросоюз и союзники должны работать вместе ради стабильности Афганистана и региона - евродепутат

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Во французском городе Страсбурге продолжает работу пленарная сессия Европейского парламента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник депутаты ЕС провели дебаты, посвященные ситуации в Афганистане с участием Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля.

Парламентарии от всех фракций выразили свою позицию по данному вопросу. При этом большинство евродепутатов высказалось за извлечение полезных уроков из ситуации в Афганистане.

Депутат от социал-демократической фракции Иратксе Гарсиа-Перез отметила, что военное вмешательство в Афганистан было провалом, но еще есть время, чтобы миссия по поставке гуманитарной помощи афганскому народу увенчалась успехом.

«Евросоюз и его союзники должны работать вместе ради стабильности Афганистана и региона, а также для защиты афганского народа. Настало время проявить солидарность», - призвала евродепутат.

Также представитель социал-демократов призвала создать гуманитарный коридор, координируемый Европейской службы внешних действий (Еврокомиссия) с целью репатриировать тысячи людей, которые остались дома.


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