Евросоюз и ООН запустили программу против насилия над женщинами и детьми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейский союз и Организация Объединенных Наций приступили к осуществлению новой долгосрочной глобальной инициативы «Луч света», направленной на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и детей. На посвященном запуску программы мероприятии выступил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициатива «Луч света» очень своевременна и важна, поскольку пандемия привела к всплеску насилия против женщин во всем мире. Символично, что запуск происходит в преддверии Международного дня прав человека. Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил свою полную поддержку реализации инициативы «Луч света» как на национальном, так и на региональном уровнях. Пандемия со своим социально-экономическим воздействием отбросила нас в прогрессе, достигнутом нами в вопросах гендерного равенства во всем мире. Однако в Казахстане предпринимаются все усилия по сохранению минимального схождения с путей по достижению целей устойчивого развития и целей 2030 в рамках инициативы «Луч света» в том числе», - сказал Мухтар Тлеуберди в своем выступлении.

Также, по его словам, это является приоритетом нашей стратегии «Казахстан-2050».

«Казахстан постоянно работает над достижением высочайших мировых стандартов гендерной политики и укрепления роли женщин в социально-политической жизни страны. С начала текущего года уголовная ответственность была усилена по половым преступлениям против женщин и детей. В настоящий момент Парламент Казахстана подготавливает законопроект по укреплению института семьи и борьбе с домашним насилием. Казахстан обеспечит дальнейшее развитие по обеспечению равенства, искоренению дискриминации женщин и значительному снижению уровня домашнего насилия в рамках международных обязательств, принятых Казахстаном», - отметил министр.

«Инициатива «Луч света» является высоким приоритетом в работе с ООН и с партнерами вне системы ООН для работы на региональном уровне. Это будет иметь общий эффект и на другие аспекты работы ООН в регионе, включая Афганистан», - заключил глава МИД РК.