Евросоюз и Канада укрепляют отношения

Ожидается, что ЕС и Канада подпишут крупное соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны — перед тем, как новый премьер-министр

Канады выедет во вторник г. Гаагу для участия в саммите НАТО.

В совместном соглашении предусматривается партнерство Канады и ЕС в различных направлениях, в том числе по поддержке Украины, управлению

кризисами, безопасности на море, киберпространству, борьбе с иностранной информационной манипуляцией, с терроризмом, контролю над вооружениями,

нераспространению, разоружению, программа в космосе.

— Это самая всеобъемлющая структура соглашения, которую мы можем предложить третьей стране, — заявили в Еврокомиссии.

Европейские СМИ также пишут, что премьер-министр Канады посещает Евросоюз раньше президента США Д. Трампа, который во втором сроке

президентства пока еще не нанес официальный визит в Брюссель.

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