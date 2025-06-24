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    21:50, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Евросоюз и Канада укрепляют отношения

    В город Брюссель с визитом прибывает премьер-министр Канады Марк Карни, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Евросоюз и Канада
    Фото: policy.trade.ec.europa.eu

    Ожидается, что ЕС и Канада подпишут крупное соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны — перед тем, как новый премьер-министр
    Канады выедет во вторник г. Гаагу для участия в саммите НАТО.

    В совместном соглашении предусматривается партнерство Канады и ЕС в различных направлениях, в том числе по поддержке Украины, управлению
    кризисами, безопасности на море, киберпространству, борьбе с иностранной информационной манипуляцией, с терроризмом, контролю над вооружениями,
    нераспространению, разоружению, программа в космосе.

    — Это самая всеобъемлющая структура соглашения, которую мы можем предложить третьей стране, — заявили в Еврокомиссии.

    Европейские СМИ также пишут, что премьер-министр Канады посещает Евросоюз раньше президента США Д. Трампа, который во втором сроке
    президентства пока еще не нанес официальный визит в Брюссель.

    О том, что Казахстан и Канада начали переговоры об упрощении визовых процедур читайте здесь.

    Теги:
    Евросоюз Канада НАТО Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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