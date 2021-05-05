Евросоюз и Индия поддерживают процесс мирного урегулирования в Афганистане

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сделали совместное заявление, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С.Джайшанкар подтвердил приверженность обеих сторон к продолжению сотрудничества, основанного на общих интересах и ценностях демократии, свободы, верховенства закона и уважения прав человека, по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес для Афганистана.

Индия и Евросоюз поддерживают Афганистан на пути к миру, безопасности, уверенности в своих силах и процветанию, говорится в совместном заявлении сторон.

Призывая уважать и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Афганистана, Верховный представитель ЕС Ж.Боррелль и министр иностранных дел Индии С.Джайшанкар подтвердили свою твердую и неизменную поддержку инклюзивного мирного процесса под руководством афганцев.

Обе стороны считают, что любое политическое урегулирование в Афганистане должно защищать права человека и основные свободы всех афганцев, в том числе женщин, молодежи и меньшинств; опираться на экономические, социальные, политические успехи и достижения в области развития, достигнутые с 2001 года в демократических конституционных рамках.

Индия и ЕС подтвердили, что характер мирного урегулирования и его результаты будут определять будущее международной поддержки и помощи Афганистану.

Брюссель и Дели совместно и решительно осуждают недопустимый уровень насилия, совершаемого против национальных сил Афганистана и гражданского населения, а также целенаправленные убийства активистов гражданских прав, представителей СМИ. Стороны повторили свой призыв к немедленному, постоянному и всеобъемлющему прекращению огня в масштабах всей страны. Эффективное и безоговорочное прекращение боевых действий необходимо для создания надлежащих условий для того, чтобы переговоры продолжались конструктивно для укрепления доверия между сторонами, вселения уверенности в афганском народе и демонстрации подлинной приверженности талибов прочному примирению.

Подтверждая, что безопасность в Афганистане неразрывно связана с безопасностью в регионе, Евросоюз и Индия согласились с необходимостью того, чтобы соседи Афганистана и региональные заинтересованные стороны были активными и честными посредниками в продвижении прочного, стабильного и мирного урегулирования конфликта.

Отмечается важность региональных инициатив, способствующих большей экономической интеграции и связанности Афганистана, в сотрудничестве со всеми соседями в регионе на основе существующей инфраструктуры и торговых договоренностей.