Евросоюз и Центральная Азия сталкиваются с проблемами из-за водных ресурсов – представитель Еврокомиссии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в здании министерства иностранных дел Италии проходит двухдневная Седьмая конференция высокого уровня по сотрудничеству Европейского Союза и Центральной Азии в области окружающей среды и водных ресурсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Конференция организована в рамках Платформы ЕС – Центральной Азии по сотрудничеству в сфере окружающей среды и водных ресурсов. Также в работе конференции примут участие представители гражданского общества из стран Центральной Азии.

Руководитель управления зеленой дипломатии и многосторонности генерального директората по вопросам окружающей среды (DG ENV) Европейской комиссии Астрид Шомакер прокомментировала сегодняшнее мероприятие.

«Очень рада, что мы сотрудничаем со странами Центральной Азии и в седьмой раз начинаем конференцию по вопросам окружающей среды, водных ресурсов. Сотрудничество с Центральной Азией является для Европейского Союза очень важным. Поскольку сейчас мир столкнулся с «тройным» кризисом, который включает изменение климата, утрату биологического многообразия и загрязнение окружающей среды.

Этот кризис отчетливо проявляется в Центральной Азии. Каждая из стран вынуждена бороться с последствиями изменения климата. Все страны сталкиваются с проблемами утраты биоразнобразия.

Не так давно была утверждена новая рамочная политика по биоразнобразию «Монреальская конвенция». Все это дает нам новые импульсы к сотрудничеству для решения новых проблем – проблем «тройного кризиса».

Конференция в Риме проходит весьма вовремя - за месяц до «водной конференции» в ООН, которую можно считать важным эпохальным событием.

Впервые за последние 50 лет на уровне Организации Объединенных Наций обсуждаются вопросы водных ресурсов. Надо сказать, что Евросоюз и Центральная Азия сталкиваются с проблемами в области водных ресурсов.

Возможно в ЦА эти проблемы проявляются более остро чем у нас. Конечно, у нас есть свой накопленный опыт, но нам есть чему поучиться и у стран-партнеров. Поскольку мы в ЕС сталкиваемся с проблемами наводнений. И хорошо понимаем, насколько важно трансграничное сотрудничество. Насколько важно, чтобы страны договорились и смогли прийти к общим выводам. Очень хорошо то, что на этой конференции принят совместный документ. Это показывает насколько важно работать вместе.

А. Шомакер также считает важным сотрудничество ЕС и Казахстана в области критических сырьевых материалов.

«Мы рады расширять наше сотрудничество с Казахстаном в этом направлении. Надеемся, что Казахстан будет становиться ответственным лидером в Центральной Азии. И развивать циркулярную экономику», - отметила А. Шомакер.

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