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Евросоюз готовит ответ на террористическую угрозу

14 Ноября 2020 03:00
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Евросоюз готовит ответ на террористическую угрозу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министры внутренних дел Евросоюза вырабатывают единый ответ на общую для всех террористическую угрозу. Их виртуальное заседание прошло в пятницу спустя ровно через пять лет после нападений во Франции и несколько дней назад - в Париже, Ницце и Вене. Решено укреплять внешние рубежи ЕС, улучшить обмен информацией и бороться с джихадистской идеологией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Еврокомиссар по внутренним делам указала на важность привлечения к этому соцсетей и цифровых компаний:

«Как мы знаем, террористические организации, устроившие нападения во Франции, чтобы отомстить за переиздание карикатур журнала Charlie Hebdo, пользовались интернетом, - сказала Илва Йоханссон. – Поэтому я вижу необходимость безотлагательно принять предложения Еврокомиссии по предотвращению распространения террористического контента онлайн. Я благодарна за усилия, которые были приложены для этого страной-председателем ЕС Германией».

Исследователь Бельгийского королевского института обороны считает важным повышать бдительность простых людей и не допускать, чтобы мирных мусульман обвиняли в пособничестве экстремистам:

«По-моему сейчас не хватает комплекса антитеррористических мер, затрагивающего широкие слои общества, - сказал Дидье Леруа. - Нужно научить европейцев - мусульман и немусульман - помогать службам, которые борются с реальной стратегической угрозой, исходящей от глобальных джихадистских игроков. При этом нельзя допускать, чтобы люди путали ислам с исламизмом, джихадизмом, ваххабизмом, салафизмом, терроризмом и т. д. «

Министры внутренних дел ЕС обсудили также ключевые элементы нового Пакта о миграции и убежище, представленного Еврокомиссией 23 сентября. А к 9 декабря будет объявлены Европейская повестка дня борьбы с терроризмом и усилен мандат Европола.


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#Евросоюз  
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