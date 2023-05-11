Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В стенах Европейского парламента во французском городе Страсбург канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью и обсудил с депутатами будущее Евросоюза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках дебатов «Это Европа» представитель Германии был отдельно приглашен на выездную сессию Европарламента, которая традиционно проходит в Страсбурге.

Канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Европа несет глобальную ответственность за пределами своих границ, «потому что благополучие Европы невозможно отделить от благополучия остального мира». По его словам, в 21-м веке мир уже есть и будет многополярным.

В связи с этим О.Шольц выделил три урока для Европейского союза.

«Во-первых, будущее Европы находится в наших руках. Во-вторых, чем интегрированнее будет Европа, тем легче будет обеспечить хорошее будущее. И в-третьих, в порядке вещей должны быть большая открытость и сотрудничество», - сказал канцлер ФРГ.

По словам немецкого политика, чтобы обеспечить Европе место в мире завтрашнего дня, ЕС должен измениться.

«Нам нужен расширенный и реформированный Евросоюз, открытый будущему» - сказал он.

О.Шольц добавил, что в многополярном мире страны глобального Юга являются важными партнерами. При этом Европа должна отстаивать продовольственную безопасность, сокращение бедности, а также выполнять свои обязательства по защите климата и окружающей среды в международном формате.

«Нас объединяет цель лучшего управления и регулирования нелегальной миграции - без предательства наших ценностей», - подчеркнул О.Шольц, говоря о миграции и политике предоставлении убежища

По его словам, во многих частях Европы требуются работники из третьих стран.

«Если Европа свяжет регулярную миграцию с требованием, чтобы страны происхождения и транзита также принимали обратно тех, кто не имеет права оставаться в Европе, тогда выиграют все стороны», - отметил он.