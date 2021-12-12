Евросоюз – Центральная Азия: новые горизонты партнерства

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник в столице Бельгии Брюсселе состоится заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании традиционно примут участие министры иностранных дел всех 27 стран-участниц Евросоюза. Мероприятие проходит накануне другого важного события в европейской политике – Саммита лидеров и глав государств ЕС, который пройдет 16 декабря в бельгийской столице.

Примечательно, что в повестку предстоящей встречи Совета по иностранным делам внесен вопрос отношений Евросоюза со странами Центральной Азии.

Как сообщили в Еврокомиссии, после недавней министерской встречи «ЕС - Центральная Азия» в Душанбе европейские дипломаты обменяются мнениями по нашему региону с особым упором на продвижение экологически чистого и устойчивого развития после пандемии COVID-19. Кроме того, европейцы обсудят восстановление, преодоление последствий кризиса в Афганистане и другие проблемы, связанные с безопасностью, а также способы усилить влияние ЕС в Центральноазиатском регионе.

В Еврокомиссии отметили, что в общей сложности государства-члены ЕС передали 1,8 млн доз вакцин от COVID-19 государствам Центральной Азии, почти 600 тысяч из них через механизм Союза гражданской защиты.

Усилия по восстановлению после пандемии предоставляют ЕС возможность активно продвигать подход «отстроим лучше», включая поддержку перехода к «зеленым» технологиям. Недавний запуск программы ЕС «Глобальные ворота» придаст новый импульс развитию инфраструктурных сетей в государствах Центральной Азии и созданию связанных с ним благоприятных условий в регионе.

В настоящее время ЕС готовит две инициативы: «Team Europe» для Центральной Азии в рамках проекта «Глобальные ворота». В качестве ключевого вопроса для Центральной Азии будет управление водными ресурсами, что также будет частью обсуждения.

В Евросоюзе считают, что страны Центральной Азии также сталкиваются с общими проблемами, связанными с политической ситуацией, безопасностью и социально-экономической ситуацией внутри Афганистана.

«Такие проблемы включают управление границами и потенциальными потоками мигрантов, распространение насильственного экстремизма и терроризма, а также борьбу с организованной преступностью, включая наркотики, оружие и торговлю людьми, а также трудности с обеспечением стратегических проектов связи в регионе», отметили в Еврокомиссии перед заседанием Совета по иностранным делам.

Между тем, в начале декабря текущего года Казахстан и Европейский Союз провели в онлайн-режиме 13-й Диалог по правам человека и 19-й Подкомитет по вопросам правосудия.

Указанные обсуждения стали весьма своевременными на фоне итогов первого официального визита Президента РК К-Ж. Токаева в Брюссель и прошли в открытой и конструктивной атмосфере.

Так, 2 декабря в ходе Диалога по правам человека между ЕС и Казахстаном состоялся откровенный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с правами человека.

«Евросоюз принял к сведению текущие реформы в политической сфере и подписание Указа о правах человека в июне 2021 года. ЕС приветствовал укрепление сотрудничества с Казахстаном в области прав человека и взаимное согласие о том, что реформы должны выполняться эффективно» - говорится в заявлении Еврокомиссии.

ЕС приветствовал обнародование Закона о ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который отменяет смертную казнь в законодательстве и на практике, в уголовном кодексе. Обе стороны обсудили Национальный превентивный механизм (НПМ) и его доступ к информации, местам содержания под стражей, условиям содержания; усилия по предотвращению жестокого обращения, включая быстрое, тщательное, беспристрастное и независимое расследование всех случаев.

Евросоюз выразил благодарность Республике Казахстан за проведение в октябре 2021 года Третьего Гражданского форума ЕС-ЦА. ЕС подчеркнул необходимость защиты прав на мирные собрания и свободу собраний, недопущения преследования, задержания демонстрантов, в том числе до объявления митингов или демонстраций, а также не прибегать к непропорциональным мерам.

В области профсоюзов Евросоюз также напомнил о заявлении, озвученном на 109-й сессии Международной организации труда, в части применения Конвенции N87 «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию». В свою очередь, Казахстан заявил о своей приверженности реформам и сотрудничеству с МОТ.

Другие темы диалога в области прав человека включали насилие в отношении женщин и девочек, свободу религии и убеждений.

ЕС поздравил Казахстан с избранием в Совет ООН по правам человека в 2022–2024 годах, подчеркнув, что члены Совета несут ответственность за соблюдение самых высоких стандартов в области поощрения и защиты прав человека.

Европейский союз с признательностью отметил добровольные обязательства Казахстана и надеется, что они будут реализованы.

В ходе Диалога по правам человека ЕС обратил внимание на ряд отдельных случаев, список которых будет передан Делегацией Евросоюза в РК.

В то же время достигнута договоренность о дальнейшем укреплении диалога по отдельным делам, проведении регулярных двусторонних обсуждений.

На заседании Подкомитета по вопросам правосудия Казахстан представил меры, предпринятые для дальнейшего совершенствования систем административного и уголовного правосудия, включая увеличение числа юристов, лучшую подготовку и удобные услуги для граждан, включая электронное уголовное правосудие.

ЕС подтвердил свою поддержку реформам верховенства закона и важность независимой и беспристрастной системы правосудия, а также представил обзор реализации Программы верховенства закона в Центральной Азии. Верховенство закона - одно из приоритетных направлений финансирования ЕС на 2021-2027 годы.

ЕС и Казахстан обсудили судебное сотрудничество по гражданским и уголовным делам. Казахстан изложил свою приверженность борьбе с отмыванием денег и коррупцией, в том числе в рамках Группы государств по борьбе с коррупцией в Совете Европы (ГРЕКО), и новых антикоррупционных механизмов. ЕС приветствовал усилия Казахстана по борьбе с коррупцией и выполнению условий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

ЕС и Казахстан провели всесторонний обмен мнениями по вопросам миграции, убежища и управления границами, в том числе в контексте ситуации в Афганистане, а также борьбы с торговлей людьми, включая торговлю детьми, и помощи жертвам. ЕС поблагодарил Казахстан за его постоянное участие в рамках финансируемой ЕС Программы управления границами в Центральной Азии (BOMCA). Что касается борьбы с незаконными наркотиками, Казахстан подтвердил свою поддержку сотрудничества с ЕС и международными организациями, а также обозначил усилия по лечению и реабилитации наркоманов и их реинтеграции в общество. ЕС предоставил обновленную информацию о Программе действий по борьбе с наркотиками в Центральной Азии (CADAP), финансируемой ЕС.

0 Обе стороны подчеркнули важность международного и регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом и предотвращении насильственного экстремизма.



