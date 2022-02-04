Европу ждет «период покоя» в борьбе с пандемией COVID-19 – представитель ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Согласно заявлению Европейского бюро ВОЗ, только в этом году была зарегистрирована почти треть всех случаев заболевания COVID-19 со времени пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

За последнюю неделю в Европейском регионе зарегистрировано 12 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий показатель заболеваемости за неделю с начала пандемии, и он в значительной степени обусловлен вариантом «омикрон», распространяющимся на континенте.

«На сегодняшний день у нас почти 150 млн зарегистрированных случаев COVID-19 в Европе и Центральной Азии», - заявил региональный директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«22% всех зарегистрированных тестов являются положительными. Число госпитализаций продолжает расти, в основном в странах с более низким уровнем охвата вакцинацией. Тем не менее, данный рост, не так быстр, как уровень заболеваемости, и в целом количество госпитализаций в отделения интенсивной терапии значительно не увеличилось. На данный момент число смертей по всему региону начинает снижаться», - отметил представитель ВОЗ.

Х. Клюге также сказал, что у Европы появился шанс взять под контроль распространение пандемии. По его словам, ЕС ждет «период покоя» в борьбе с пандемией. Эксперт объяснил это тремя факторами – приходом весны, менее тяжелой формой мутации штамма-омикрон и высоким уровнем вакцинации населения.

«Текущий период можно рассматривать как «перемирие» в борьбе с пандемией COVID-19, при условии, что мы будем укреплять и поддерживать иммунитет, продолжая вакцинацию и распространение бустерных доз», - считает Х. Клюге.

Тем не менее, представитель ВОЗ предупредил, что следует усилить наблюдение за выявлением новых вариантов COVID-19.

«Я верю, что можно реагировать на новые варианты, которые неизбежно появятся, без повторного применения «жестких» мер, в которых мы нуждались раньше», - считает специалист.